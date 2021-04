Vivo con i miei nonni e ho molta paura di contrarre il COVID…

Salve vi scrivo perché ho molta paura di contrarre il COVID.

Vivo a casa con i miei genitori e i miei nonni che sono molto anziani.

Praticamente trascorro quasi tutte le mie giornate in casa, ma quando esco

anche solo per qualche minuto mi sale un’ansia molto forte che non mi

permette di stare tranquilla. Ho paura di toccare qualsiasi cosa per via

del contagio. A volte mi rendo conto che tutto questo è forse un po’

eccessivo, ma non so come ridimensionare questi vissuti.

Secondo voi come posso fare?



M, 21 anni





Cara M,

il periodo che stiamo attraversando legato alla pandemia ha causato

molteplici problemi nella sfera sociale e psicologica di ciascun

individuo. Comprendiamo i tuoi timori rispetto al virus e la

preoccupazione di voler preservare i tuoi genitori e i tuoi nonni da

possibili contagi, è coscienzioso da parte tua.

Pur non sapendo quando tutto questo terminerà,

dobbiamo continuare a sperare, anche in virtù del fatto che hanno

iniziato a somministrare i vaccini e tra le categorie che ne stanno usufruendo vi sono gli anziani.

Queste paure vanno accolte poichè sono leggittime, gli va riconosciuto uno spazio proprio per evitare che diventino eccessive. Alle emozioni negative andrebbero poi alternate quelle positive, coltiva le tue amicizie, gli interessi e i desideri, anche se molte cose non possono essere fatte come prima si possono trovare delle alternative che possono essere appaganti.

Bisognerebbe allenarsi nel continuare a sperare nel futuro e a non vederlo solo minaccioso come potrebbe sembrare in questo periodo.

Ci sembra importante che tu possa condividere queste paure con i tuoi

familiari o amici. Potersi provare a condividere con loro le preoccupazioni,

ciò potrebbe sollevarti da quel senso di angoscia e solitudine che

si prova nel tenere tutto dentro.

Potresti eventuamente pensare di rivolgerti ad uno psicologo per

ricevere un supporto emotivo in questo momento di fragilità e per

trovare in te le risorse per affrontare questo momento di incertezza.

Un caro saluto