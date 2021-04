FILA e Coca-Cola insieme per una capsule collection con le bollicine

T-shirt, pantaloni, felpe, accessori e calzature per una linea di abbigliamento con le bollicine.

Coca-Cola e FILA hanno collaborato ad una nuova collezione in edizione limitata composta da 49 pezzi per donna e uomo. “Sii positivo, sii te stesso e diffondi l’amore” è il messaggio promosso dalla capsule, già disponibile negli store e online.

Un look senza tempo ma versatile, con loghi a doppio marchio e dettagli di design, ideali sia indoor che outdoor. L’assortimento comprende 18 pezzi da donna e 15 da uomo, tra felpe, canotte, polo e pantaloni.

Punto forte della collezione, la gamma di calzature, con le iconiche silhouette FILA reinventate con nuovi materiali e con accenni ai leggendari loghi di Coca-Cola.