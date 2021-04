“Happier than ever” è il nuovo disco di Billie Eilish: “La cosa migliore che abbia mai creato”

ROMA – Neanche il tempo di esultare per l’arrivo di un nuovo singolo di Billie Eilish che i suoi fan hanno dovuto cambiare prospettiva. L’artista, dopo il video teaser pubblicato nei giorni scorsi (ne avevamo parlato QUI), ha finalmente svelato le carte del suo progetto top secret.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BILLIE EILISH (@billieeilish)

Uscirà il 30 luglio “Happier than ever”, secondo disco dell’artista. Ad annunciarlo è stata la stessa Billie, questa volta chiaramente. “È la cosa migliore che abbia mai creato”, ha scritto su Instagram pubblicando anche la foto della copertina. Biondissima nello scatto, nel look che abbiamo imparato ad apprezzare in questi ultimi mesi, Billie appare quasi eterea con il suo viso bagnato dalle lacrime.



Sedici le tracce in tutto, prodotte totalmente dalla 19enne e dal fratello Finneas. Un lavoro corposo che sarà anticipato dalla title track, in uscita domani alle 9AM di Los Angeles. In Italia saranno le 18. Ecco la tracklist del lavoro (manca soltanto un titolo), che arriva dopo il successo del debutto con “Where we all fall asleep, where do we go?”.

La tracklist

1. Getting Older

2. I Didn’t Change My Number

3. Billie Bossa Nova

4. my future

5. Oxytocin

6. GOLDWING

7. Lost Cause

8. Halley’s Comet

9. Not My Responsibility

10. OverHeated

11. Everybody Dies

12. Your Power

13. NDA

14. Therefore I Am

15. Happier Than Ever

16. Male Fantasy