Nike x PS5, arrivano le sneakers dedicate alla PlayStation 5

Ancora una collaborazione per Nike e Sony. Dopo il successo nel 2018 delle PG 2.5, sold out in un batter d’occhio, è in arrivo una nuova linea di sneakers dedicate alla PlayStation 5.

Realizzate in collaborazione con la stella NBA Paul George, le PS5 x Nike PG5 rendono omaggio alla console introvabile. La collezione comprende due versioni, entrambe con il logo PS5 e i suoi colori rappresentativi, il bianco e il blu.

Le sneakers saranno disponibili da maggio (il giorno e il prezzo non sono stati ancora ufficializzati), acquistabili nei rivenditori autorizzati, sul sito di Nike e sull’app Nike SNKRS.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laceup Now (@laceuphk)