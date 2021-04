Festa della mamma, idee regalo e frasi da dedicare

ROMA – Arriva maggio, il mese della Festa della mamma. Una giornata importante da dedicare ad una delle persone essenziali della nostra vita e, perché no, occasione per ricordarle quanto sia speciale.



Festa della mamma quando è?

La Festa della mamma cade ogni seconda domenica di maggio. Nel 2021 è il 9 maggio.

Idee regalo per la Festa della mamma

Come regalo per la festa della mamma possiamo sbizzarrirci con fantasia, oppure comprare qualcosa che sappiamo le piaccia.

Fiori e piante sempre bene accetti, ma perché non pensare anche a un massaggio rilassante o una seduta alla SPA?

Tra i regali più gettonati ci sono anche gioielli, abiti e prodotti per la cura del corpo. Per chi vuole fare qualcosa di più originale, è possibile scegliere di personalizzare una foto a cui teniamo particolarmente, facendola diventare un puzzle, l’immagine di una tazza, o il disegno di un plaid! Il web è pieno di siti specializzati nel farlo.

Qualcosa di più originale? Diventa chef per un giorno e regala alla mamma la felicità di un pasto cucinato dalle mani del proprio figlio/a.

Festa della mamma frasi e aforismi

Che cos’è un regalo senza un bigliettino? Possiamo scriverlo di nostro pugno, oppure prendere in prestito alcune delle frasi più belle dedicate alle mamme.

Ecco qualche suggerimento: