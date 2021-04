DiReMiFaSol, intervista al cantautore non della porta accanto Mox

ROMA – La Maciste Dischi ha fatto centro. E non è la prima volta. L’etichetta fucina di talenti indie ha lanciato Marco Santoro – in arte Mox – come solista: come dimostra nel corso di questa nuova puntata di DiREMiFaSol, Mox non rappresenta l’ennesimo cantautore della porta accanto.

Il suo habitat naturale è l’indie, ma i suoi gusti musicali sono talmente trasversali che rischia di stupire tutti al primo ascolto. Ascoltatelo, va…