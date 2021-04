Oggi è la Giornata mondiale della danza

Un giorno per celebrare la danza e i suoi benefici, unendo le persone di tutto il mondo sotto l’ala dell’arte del ballo. Ogni 29 aprile si celebra l’International Dance Day, festa globale nata nel 1982 per esaltare l’importanza della danza in tutte le sue forme.

Promossa dall’International Dance Council dell’UNESCO, la data è stata scelta come omaggio a Jean-Georges Noverre, maître de ballet nato a Parigi il 29 aprile del 1727 e padre del balletto moderno.



Come festeggiare la Giornata mondiale della Danza

Ogni 29 aprile, l’International Theatre Institute organizza un grande evento per celebrare la danza. Quest’anno sarà possibile seguirlo online, a partire dalle ore 14 di oggi.

L’iniziativa coinvolge alcune delle più importanti compagnie di ballo da tutto il mondo, che si esibiranno in performance uniche spaziando in generi diversi, dal classico al contemporaneo, in solo, pas de deux e di gruppo, su un palco o in qualsiasi spazio, in un luogo reale o online. Tutti insieme, uniti nella danza.