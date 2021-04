Un ritardo di quattro giorni può dipendere da un periodo di stress?…

Buonasera,

Ho 4 giorni di ritardo del ciclo mestruale e non ho avuto rapporti, il ritardo può essere dovuto allo stress? In questo mese ho avuto un lutto in famiglia ed è stato molto stressante.

Jessica, 20 anni

Cara Jessica,

ci dispiace, la perdita di una persona cara è tra le prove più difficili che la vita ci pone davanti e al tempo stesso, è un’esperienza universale, a cui tutti sono esposti.

Riguardo la tua domanda devi sapere che le irregolarità del ciclo non sono fenomeni così rari, anzi è molto frequente che le donne, soprattutto in giovane età, possano riscontrare delle modifiche. Il ciclo subisce l’influenza di diversi fattori quali oscillazioni ormonali, cambi stagionali, cambi nelle abitudini alimentari, periodi di ansia o stress. Con una consulenza online non possiamo esprimere dei pareri specifici ma sentiamo di rassicurarti dicendoti che quattro giorni di ritardo non devono destare preoccupazione, soprattutto se non vi sono stati rischi, e se solitamente hai un ciclo regolare; probabilmente il momento doloroso e stressante che stai affrontando ha influito.

Se il ritardo dovesse perdurare potresti pensare di effettuare una visita ginecologica per essere rassicurata dal tuo ginecologo di fiducia.

Nel frattempo affinché tu ti senta un po’ più serena potresti provare a condividere i tuoi pensieri di questo momento con qualcuno di cui ti fidi. Parlarne potrebbe aiutarti a sentirti un po’ di sollevata.

Torna pure a scriverci quando vuoi.

Un caro saluto