Segnatevi questa data: il Pokémon GO Fest si terrà dal 17 al 18 luglio 2021!

Lo scorso anno, causa Covid, il grande evento globale ha subito un cambiamento, diventando virtuale e permettendo a tutto il mondo di collaborare per completare sfide, sbloccare ricompense e sconfiggere il Team GO Rocket. Quest’anno, invece…

Pokémon GO Fest 2021

Sono in serbo grandi novità per il Pokémon GO Fest 2021.

Quest’anno, infatti, cade un doppio anniversario: 25 anni di Pokémon e 5 di Pokémon GO.

Le sorprese non mancheranno!

Non resta che attendere maggiori dettagli. Stay tuned!