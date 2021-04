Adidas x LEGO, arriva la nuova collezione “Bricks”

Prosegue la collaborazione tra Adidas e LEGO. Dopo la versione speciale delle Ultraboost, i due brand tornano insieme per la collezione ZX 8000 “Bricks”.



adidas x LEGO ZX 8000 “Bricks”

La linea di calzature ospita sei sneakers, ognuna realizzata in uno dei principali colori LEGO: rosso, verde, giallo, blu, nero e grigio. Basate sulla composizione del materiale originale ZX 8000, le scarpe della serie “Bricks” presentano una tomaia in mesh abbinata a rivestimenti in pelle scamosciata sintetica e un contrafforte in TPU che emula in modo giocoso la trama dei mattoncini LEGO.

Ad accompagnare il lancio della collezione, una divertente campagna che segue il viaggio della silhouette della ZX 8000 mentre è costruita pezzo per pezzo dagli ingegneri delle minifigure LEGO.

La collezione adidas x LEGO ZX 8000 “Bricks” arriverà il 7 maggio, disponibile su adidas.com/LEGO e presso rivenditori selezionati.