PES vs FIFA: ecco tutte le squadre che hanno firmato per la KONAMI

Una nuova squadra italiana entra a far parte “in via esclusiva” del campionato PES. Tranquilli, non è una nuova Superlega: la contesa in questo caso è virtuale tra FIFA (EA SPORTS) e PES (KONAMI). Qual è il videogame di calcio numero uno? Una sfida che si rinnova ormai da anni a suon di acquisti di diritti. La squadra partenopea è l’ultima ad aver sottoscritto un accordo di collaborazione che avrà inizio nella stagione 2021/22. A partire dalla stagione calcistica 2022/23, “la serie eFootball PES sarà l’unico gioco di simulazione calcistica in tempo reale a includere una riproduzione del Napoli completamente autorizzata” si legge sul sito degli azzurri. Inoltre, KONAMI ha comunicato che diventerà “il partner ufficiale del centro sportivo della società calcistica italiana”. Dal 1° luglio 2021, la struttura sarà ufficialmente denominata “SSC Napoli KONAMI Training Center” e comprenderà una nuovissima area gaming per i calciatori e gli ospiti.

QUI IL TRAILER DEL NAPOLI SU PES 2021