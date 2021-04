Posaman ama la musica. Al Concertone del Primo Maggio c’è anche Lillo

ROMA – “So’ Lillo”. Esordirà, probabilmente, così sul palco del Concertone del Primo Maggio Lillo, star indiscussa dello show di Amazon Prime Video “Lol – Chi ride è fuori”.

Il comico fa parte del trio della conduzione che vedrà, accanto a lui, Ambra Angiolini e Stefano Fresi. Primissima volta per i due uomini alla maratona promossa dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, quarta per l’attrice.

La line up

Tanti i nomi che si alterneranno nella lunga maratona musicale e tutti di spicco. Tanti i nomi che si alterneranno sul palco e tutti di spicco.

Nella line up Noel Gallagher, Alex Britti & Flavio Boltro, Après la classe & Sud Sound System, Balthazar, Edoardo Bennato, Chadia Rodriguez con Federica Carta. E ancora Fabrizio Moro con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara, Fast Animals and Slow Kids con Willie Peyote.

La lista continua con Gianna Nannini, Motta, Il Tre, Ginevra, Enrico Ruggeri, Lp, Claudio Capéo, Nayt, Michele Bravi e Modena City Ramblers. Tra i nomi anche Mara Sattei, l’Orchestraccia, Piero Pelù, The Zen Circus, Tre allegri ragazzi morti, Vasco Brondi e l’orchestra multietnica di Arezzo con Margherita Vicario.

Lunga la rappresentanza dell’ultimo Festival di Sanremo con Colapesce e DiMartino, Bugo, Coma Cose, Fedez, Francesca Michielin, Fasma, Folcast, Francesco Renga, Max Gazzè e la Magical Mystery Band, Wrongonyou, Gaia Gozzi, Ghemon, Gio Evan, La rappresentante di lista, Noemi e gli Extraliscio.

Dove vedere il Concertone

Oltre 6 ore di musica dal vivo, testimonianze e riflessioni per uno show imprevedibile e ricco di colpi di scena che vedrà la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma come location principale per le esibizioni degli artisti e punterà a premiare al massimo la dimensione live. ‘L’Italia si cura con il lavoro’ è lo slogan scelto per il Primo Maggio 2021 per affermare che la ripartenza nel nostro Paese è possibile attraverso il lavoro e una campagna vaccinale nazionale diffusa.

Lo spettacolo verrà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2 sabato dalle 16.30 alle ore 19 e dalle ore 20 alle ore 24. L’intero evento sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand.