Coma Cose, fuori ora la live session di “Zombie al Carrefour”

ROMA – “Non era previsto il video di questo brano perché non era previsto che lo sentiste tanto quanto noi”. Con queste parole, per ringraziare quanti si sono immedesimati nel racconto personalissimo e toccante di “Zombie al Carrefour”, i Coma Cose pubblicano oggi su YouTube il video del brano, una produzione Jungle con la direzione creativa del duo e di Francesco Perrone.

Un’intensa live session dai tratti essenziali, inserita nel contesto urbano vissuto e raccontato da Fausto e California, dove l’adrenalina della notte, da fine serata, si dissolve come fumo con l’arrivo delle prime luci dell’alba, e pur di non tornare a casa ci si perde nel primo supermercato 24h, luogo sospeso dove la vita scorre ad un’altra velocità. Si è lì senza un apparente perché, alle 5 del mattino tra zombie del presente e fantasmi del passato, guidati solo dal bisogno di compiere un gesto normale – come quello della spesa – per scacciare momentaneamente le domande e i sensi di colpa, e capire che qualcuno ci manca davvero.

Il look dei Coma Cose

L’immaginario cittadino e la scenografia ricercata e minimalista, nei toni saturi del rosso e in quelli del nero, mettono in risalto tutti i dettagli del look dei Coma_Cose, curato dalla stylist Giorgia Cantarini -dal matchy matchy dei bomberoni eighties agli stivali glam rock di California, che riprendono le tinte sparkling bianco del make-up: uno stile essenziale e sofisticato che ben si lega alle atmosfere del pezzo.

“Nostralgia”

“Zombie al Carrefour” è il capitolo conclusivo di quel libriccino che è “Nostralgia”, il nuovo lavoro discografico dei Coma_Cose pubblicato il 16 aprile per Asian Fake/Sony Music – Epic Records Italy, che ha debuttato alla quinta posizione della classifica settimanale FIMI/GfK, anticipato dal successo del brano sanremese “Fiamme negli occhi”.