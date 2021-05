Billie Eilish sexy in lingerie per la copertina di Vogue

Capello biondo platino, guanti in latex, corsetto Anni 50. Billie Eilish esplode di sensualità sulla cover di Vogue British.

“Trasformazione” è la parola d’ordine del servizio fotografico, in cui la popstar 19enne mette in mostra un lato inedito della sua personalità. Un cambiamento annunciato qualche tempo fa, quando Billie aveva affermato di voler stravolgere la sua immagini per il gusto di farlo.

“Mostrare il tuo corpo e la tua pelle non dovrebbe toglierti un briciolo di rispetto”, racconta nel servizio per Vogue, non a caso intitolato “È tutta una questione di ciò che ti fa sentire bene”

Billie Eilish per Vogue

Per la copertina del numero di giugno di Vogue British, Billie Eilish veste un corsetto e una gonna personalizzati di Gucci, biancheria intima Agent Provocateur e guanti in lattice di Atsuko Kudo, con gioielli Anita Ko e Jacquie Aiche.