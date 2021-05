Pesce “mostro” di 108 kg pescato in un fiume in Michigan

Un pesce “mostro” di 108 kg è stato pescato nelle acque del fiume Ditroit in Michigan, USA.

L’esemplare è uno storione di lago femmina, di almeno 100 anni di età, lungo più di 1,8 metri per una circonferenza di oltre un metro!

Le immagini sono state diffuse sulla pagina Facebook di Alpena Fish and Wildlife Conservation Office e hanno fatto il giro del mondo.

Il pesce mostro torna libero

“Questo pesce è uno dei più grandi storioni di lago mai registrati negli Stati Uniti”, si legge nel post. “In base alla circonferenza e alle dimensioni, si presume che sia una femmina e che abbia vagato nelle nostre acque da oltre 100 anni. Quindi, probabilmente si è nata nel fiume Detroit intorno al 1920, quando Detroit è diventata la quarta città più grande d’America”.

Il pesce è stato rimesso in libertà nelle acque del fiume.

Specie protetta negli USA, la pesca commerciale dello storione di lago è vietata in Michigan, mentre quella sportiva è strettamente regolamentata.