Tg Diregiovani – Edizione del 3 maggio 2021

– GUGLIELMO SCILLA: “CARI PIO E AMEDEO CHI VIVE NELL’IGNORANZA PUÒ INFORMARSI”

Pio e Amedeo al centro della polemica. A seguito delle dichiarazioni fatte durante l’ultima puntata di Felicissima sera, sono molti i personaggi dello spettacolo che si sono scagliati contro la coppia di comici foggiani che hanno fatto un monologo sulle ‘parole politicamente scorrette’. Dopo Michele Bravi è arrivato anche lo sfogo di Guglielmo Scilla, in arte Willwoosh. L’attore, conduttore e content creator ha pubblicato sui suoi social una lunga lettera sulle dichiarazioni dei due comici: “Esistono ferite così profonde che non sono più personali- ha detto- ferite che appartengono a interi gruppi di persone, ferite che affondano nel nostro passato, nella storia del mondo. C’è chi ha la fortuna di averne almeno una, chi no. Chi vive nel privilegio dell’ignoranza, però, può sempre informarsi e arrivare alla conclusione che alcune cose potremo solo conoscerle, senza mai comprenderle”;

– ‘LUCIFER 5’, RILASCIATO IL TRAILER DELLA SECONDA PARTE DELLA QUINTA STAGIONE

Il 28 maggio arriverà su Netflix la seconda parte della quinta stagione di ‘Lucifer’, composta da 8 episodi. Tom Ellis tornerà nei panni del diavolo più cool di L.A. Lauren German, invece, in quelli della detective Chloe Decker. Stando al trailer ufficiale rilasciato dalla piattaforma di streaming, la storia riprenderà esattamente da dove ci aveva lasciati la parte 1 e quindi dall’arrivo di Dio, che proverà a mettere pace tra Lucifer, Michael e Amenadiel, il quale ha inspiegabilmente riacquisito il proprio potere e fermato il tempo;

– ELODIE, DOPO LA MUSICA SI PREPARA A CONQUISTARE IL CINEMA

Dopo il mondo della musica Elodie è pronta a conquistare anche quello del grande schermo. A fare l’annuncio è stata l’agenzia ‘Volver’ che la seguirà in questo nuovo percorso. Il progetto però rimane ancora top secret e bisognerà attendere per saperne di più. Intanto Elodie ha annunciato sui social un’altra novità: sarà lei la nuova brand ambassador di Bvlgari. La maison infatti, prima di ufficializzare il loro rapporto commerciale, l’ha accompagnata sul palco di Sanremo 2021. La cantante ha indossato tre look impreziositi dai gioielli Bvlgari, come l’iconica collana a forma di serpente;

– COLDPLAY, IL 7 MAGGIO ARRIVA IL NUOVO SINGOLO ‘HIGHER POWER’

Una “canzone creata su una piccola tastiera e un lavandino di un bagno all’inizio del 2020”. I Coldplay hanno presentato così ‘Higher power’, il loro nuovo singolo in uscita il 7 maggio. Ancora non è dato sapere però, se al brano seguirà l’annuncio di un nuovo album. Al momento cosa certa è che la band di Chris Martin prenderà parte il 22 maggio all’edizione virtuale del festival di Glastonbury;

– BILLIE EILISH SEXY IN LINGERIE PER LA COPERTINA DI ‘VOGUE’

Capello biondo platino, guanti in latex, corsetto Anni 50. Billie Eilish esplode di sensualità sulla cover di ‘Vogue British’. ‘Trasformazione’ è la parola d’ordine del servizio fotografico, in cui la popstar 19enne mette in mostra un lato inedito della sua personalità. Un cambiamento annunciato qualche tempo fa, quando Billie aveva affermato di voler stravolgere la sua immagine per il gusto di farlo. “Mostrare il tuo corpo e la tua pelle non dovrebbe toglierti un briciolo di rispetto”, racconta la cantante nel servizio per ‘Vogue’, non a caso intitolato “È tutta una questione di ciò che ti fa sentire bene”.