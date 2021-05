L’inter festeggia lo scudetto e apre il nuovo canale su Twitch

ROMA – Fra i festeggiamenti per il 19esimo Scudetto, l’Inter sbarca su Twitch. Il ‘social viola’ per streamer e gamer vede così entrare anche il club nerazzurro, che segue gli altri top club europei. I nuovi Campioni d’Italia hanno inaugurato il nuovo account in una live che ha visto la partecipazione di Javier Zanetti, vicepresidente e bandiera dell’Inter.

Inter, svelata la nuova capsule collection

Per l’occasione è stata anche svelata la capsule collection per celebrare la vittoria in Serie A, arrivata ieri dopo il pareggio fra Atalanta e Sassuolo. Mentre una nuova live è attesa per Inter-Udinese (23 maggio, ore 15) per la premiazione ufficiale, che consegnerà il trofeo nelle mani della squadra di Antonio Conte.