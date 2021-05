Red Bull 64 Bars lancia il suo primo disco. Lo anticipa un freestyle di Gemitaiz e Carl Brave

ROMA – Dopo essere diventato appuntamento atteso da tutti i fan del rap, Red Bull 64 Bars alza l’asticella e annuncia il suo primo disco. Uscirà su tutte le piattaforme il 28 maggio “Red Bull 64 Bars, the album”, in collaborazione con Island Records.

Una collezione di 10 brani inediti nati con la stessa formula che ha reso famoso il format: un beatmaker, un rapper e 64 barre di fuoco senza possibilità di inserire un ritornello.

Il primo di questi pezzi vede all’opera la coppia Gemitaiz e Carl Brave. Il loro freestyle, che già ha creato non poco hype, sarà disponibile dal 6 maggio.

È una sfida quella di Red Bull che raccoglie i migliori MC della scena per realizzare brani che riportano l’hip hop all’essenziale, alla sua autenticità. Tra le migliori 64 Bars impossibile non citare quelle di Marracash, Lazza, Madame, Guè Pequeno e Anna. Gli artisti che comporranno l’album non sono stati ancora annunciati!