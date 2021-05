Onore al Grande Torino: 72 anni fa la tragedia di Superga

“Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto: è soltanto in trasferta”

(Indro Montanelli, dal Corriere della Sera del 7 maggio 1949)

Il 4 maggio 1949 segna la più grande tragedia del calcio italiano: l’incidente aereo di Superga che rubò le vite dei Campioni granata.

Sono trascorsi 72 anni, ma la leggenda del Grande Torino resta ancora viva nel ricordo dei tifosi.

La tragedia di Superga

Alle ore 14:50 di quel 4 maggio, decollava da Lisbona il volo fatale: l’aereo ospitava i campioni granata e i suoi dirigenti, di ritorno da un’amichevole con il Benfica.

Con cinque scudetti vinti negli anni Quaranta, la squadra era la dominatrice del campionato italiano dell’epoca.

Ancora oggi non sono certe le cause che portarono alla tragedia.

Si parla di maltempo, di malfunzionamenti dell’altimetro dell’aereo.

Resta solo una certezza: alle 17:03 l’aereo che trasportava il Grande Torino si scontrò contro un muro della basilica di Superga, uccidendo tutti i 31 passeggeri.

Il Grande Torino

Il mondo del calcio rimase sotto shock.

Mancavano poche giornate alla chiusura del campionato: il Grande Torino fu proclamato a tavolino vincitore e gli avversari di turno, così come i Granata, schierarono le formazioni giovanili nelle restanti partite.

Per la storia italiana si trattò della più grande tragedia calcistica mai affrontata, tanto che per i Mondiali in Brasile, la Nazionale viaggiò in nave.

Per casi fortuiti, alcune persone non parteciparono alla trasferta, sopravvivendo al disastro.

Tra questi, il ct della Nazionale, Vittorio Pozzo, che dovette identificare le vittime dello schianto.

Il Grande Torino rappresenta ancora oggi il “calcio buono”, sopravvissuto al destino e consacrato nella memoria collettiva come leggenda immortale.

Onore al Grande Torino e alle vittime delle tragedia di Superga.

Giocatori

Valerio Bacigalupo

Aldo Ballarin

Dino Ballarin

Émile Bongiorni

Eusebio Castigliano

Rubens Fadini

Guglielmo Gabetto

Ruggero Grava

Giuseppe Grezar

Ezio Loik

Virgilio Maroso

Danilo Martelli

Valentino Mazzola

Romeo Menti

Piero Operto

Franco Ossola

Mario Rigamonti

Julius Schubert

Dirigenti

Arnaldo Agnisetta

Ippolito Civalleri

Andrea Bonaiuti (organizzatore delle trasferte della squadra granata)

Allenatori

Egri Erbstein

Leslie Lievesley

Osvaldo Cortina (massaggiatore)

Giornalisti

Renato Casalbore

Renato Tosatti

Luigi Cavallero

Equipaggio

Pierluigi Meroni

Celeste D’Inca

Cesare Biancardi

Antonio Pangrazi