Perché il 4 maggio è Star Wars Day?

Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana…

Il 25 maggio del 1977 debuttava nei cinema americani il primo film di una saga che avrebbe riscritto la storia della fantascienza. E non solo.

Sono trascorsi già 44 anni e Star Wars è ancora un franchise florido e seguitissimo, con una schiera di fan fedeli che non perdono occasione per celebrarlo.

E proprio i fan sono gli artefici dello Star Wars Day, una ricorrenza speciale che, ogni 4 maggio, rende omaggio alla saga di Star Wars e a tutto il suo universo.

Ma perché il 4 maggio è lo Star Wars Day?

Per un gioco di parole.

Il giorno dedicato alla saga stellare nasce dall’assonanza del celebre motto Jedi “May the force be with you”, (“Che la Forza sia con te”, in italiano) con la data inglese “May the fourth” (4 maggio).

Così, il 4 maggio è diventato un evento imperdibile per i fan di Sta Wars celebrato in tutto il mondo.

Come festeggiare lo Star Wars Day?

Sono tanti gli eventi e le iniziative in programma per oggi.

Basta accedere a Disney+ (Disney ha acquistato diritti della Lucasfilm e del suo Star Wars nel 2012) e scegliere tra una serie di show lanciati apposta oggi. Tra questi, il corto dei Simpson dedicato alla saga, o la nuova serie animata The Bad Batch.

Sempre da oggi, sono disponibili le nuove adidas Star Wars dedicate a Yoda, caratterizzate dall’iconico motto del maestro Jedi “Fare, o non fare! Non c’è provare!”.

Non mancano poi gadget e abbigliamento ispirati alla saga. A questo link alcuni interessanti suggerimenti.

Anche Google si lancia nei festeggiamenti. Provate a scrivere nella barra delle ricerche Star Wars Day e premete invio…

Buon Star Wars Day a tutti e che la Forza sia con voi!