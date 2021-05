Tg Musica – Edizione del 4 maggio

ROMA – È online l’edizione di questa settimana del nostro Tg Musica.

I COLDPLAY TORNANO CON UN NUOVO SINGOLO, ‘HIGHER POWER’

Era nell’aria da tempo e ora arriva la conferma. I Coldplay stanno per tornare. Chris Martin e compagni rilasciano il 7 maggio ‘Higher Power’, primo singolo di quello che sarà un nuovo ciclo di musica. Questa canzone, spiega la band sui social, è stata “creata su una piccola tastiera e un lavandino di un bagno all’inizio del 2020”. E proprio sui social i Coldplay hanno regalato una piccola anticipazione del pezzo. Su TikTok Martin si scatena ballando sulle note del brano, che già promette di diventare una hit. A produrlo d’altronde è stato Max Martin, già dietro i successi di artisti del calibro di Britney Spears, Maroon 5, Justin Bieber, Jennifer Lopez e Katy Perry.

EMMA CONFERMA IL TOUR: PER L’ARTISTA ESTATE DI CONCERTI

Sarà un’estate di concerti per Emma Marrone e i suoi fan. La cantante conferma un tour che, per il perdurare dell’emergenza Coronavirus, rischiava l’ennesimo rinvio. L’ex Amici festeggerà così i suoi primi 10 anni di carriera sui palchi di tutta Italia e già non vede l’ora. “Vi aspetto a braccia aperte”, scrive su Instagram pubblicando il nuovo calendario. Tanto per cominciare Emma riempirà l’Arena di Verona il 6, il 7 e l’8 giugno. Tre le date per permettere ai fan di distribuirsi nella location con le dovute distanze previste dalle norme anti-covid. Strategia che sarà adottata anche per i live di Taormina, Roma e Milano. Restano in attesa di un recupero le date di Torino, Bologna, Firenze, Napoli e Bari: saranno comunicate entro il 15 maggio. L’apertura è, invece, prevista il 3 giugno a Lignano Sabbiadoro. I biglietti già acquistati restano validi.

RED BULL 64 BARS ANNUNCIA IL SUO PRIMO ALBUM

Dopo essere diventato appuntamento atteso da tutti i fan del rap, Red Bull 64 Bars, il format musicale dell’azienda dedicato all’hip hop, alza l’asticella e annuncia il suo primo disco. Uscirà su tutte le piattaforme il 28 maggio ‘Red Bull 64 Bars, the album’, collaborazione inaspettata tra Red Bull e l’etichetta Island Records. Dieci i brani inediti nati con la stessa formula che ha reso famoso il progetto: un beatmaker, un rapper e 64 barre di fuoco senza possibilità di inserire un ritornello. Il primo di questi pezzi vede all’opera la coppia Gemitaiz e Carl Brave. Il loro freestyle, che già ha creato non poco hype tra gli appassionati del genere, sarà disponibile dal 6 maggio.

BILLIE EILISH STUPISCE SULLA COVER DI VOGUE, A LUGLIO IL DISCO

Biondissima e con un look Anni 50 per dire al mondo che “mostrare il tuo corpo e la tua pelle non dovrebbe toglierti un briciolo di rispetto”. Così Billie Eilish stupisce tutti protagonista della cover dell’edizione inglese di Vogue e diventa, ancora una volta, simbolo della battaglia contro il body shaming che, sin dall’inizio della sua carriera, l’ha presa di mira. A soli 19 anni e con già ben 8 Grammy Awards in bacheca, la cantautrice si prepara a un nuovo ciclo di musica che la vedrà pubblicare il 30 luglio ‘Happier than ever’, il suo secondo disco, seguito dell’apprezzato ‘Where we all fall asleep, where do we go?’. Ad anticipare il lavoro, che Billie ha definito “la cosa migliore che abbia mai creato”, il singolo ‘Your Power’, già su tutte le piattaforme.