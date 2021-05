Educazione “da cani” non sarà mai più un’offesa.

Basta guardare questo video diventato virale, dove il vero “animale” è l’essere umano.

Nella clip, una persona seduta in una macchina parcheggiata getta una cartaccia fuori dal finestrino.

Un cane educato, assistendo alla scena, la raccoglie e gliela ributta garbatamente in auto, per poi andarsene come nulla fosse.

È sconosciuta la provenienza del video , e probabilmente il cane è stato addestrato a farlo. Ma resta una bellissima lezione di educazione per tutti!