Tg Diregiovani – Edizione del 5 maggio

– DIODATO FIRMA LA MAIN SONG DEL FILM DI NETFLIX SU ROBERTO BAGGIO

È la voce di Diodato a fare da colonna sonora a ‘Il divin codino’, il film di Netflix dedicato a Roberto Baggio, in uscita il 26 maggio. Il cantautore annuncia ‘L’uomo dietro al campione’, brano che sarà disponibile su tutte le piattaforme e su YouTube dal 14 maggio e main song della pellicola. Il singolo, già in presave, è il fedele racconto in musica della leggenda di Roberto Baggio. Il brano è un incalzante mid-tempo dal ritmo trascinante che, come non mai, vede Antonio ispirato nell’affondare le radici nel mito del Raffaello del calcio italiano;



– LA SVOLTA SOSTENIBILE DI PANDORA: D’ORA IN POI SOLO DIAMANTI ARTIFICIALI

Dopo Tiffany & Co. anche Pandora ha intrapreso una nuova strada. Il noto marchio di gioielli ha lanciato la linea ‘Brilliance’, la prima collezione di diamanti creata in laboratorio. Questi sono identici a quelli estratti nelle miniere. Hanno le stesse caratteristiche ottiche, chimiche, termiche e fisiche e sono classificati secondo gli stessi standard colore, purezza, taglio e caratura. Stando a quanto riportato da Pandora “i diamanti della collezione sono stati coltivati con oltre il 60% di energia rinnovabile in media e le emissioni di gas serra da energia non rinnovabile vengono compensate attraverso la certificazione ‘CarbonNeutral’;



– ‘EMILY IN PARIS 2’, AL VIA LE RIPRESE DELLA SECONDA STAGIONE

La protagonista Lily Collins è tornata sul set, insieme agli interpreti principali del cast, per le riprese della seconda stagione di ‘Emily in Paris’. Ad annunciare il primo ciak è stato Netflix, attraverso un video pubblicato sui profili social in cui compaiono gli interpreti della serie ideata da Darren Starr. Nella prima stagione, che ha debuttato sulla piattaforma lo scorso 2 ottobre, abbiamo visto la ventenne Emily Copper alle prese con il trasferimento da Chicago a Parigi per un’opportunità di lavoro inaspettata. La nuova stagione ripartirà da dove si era interrotta e vale a dire dal triangolo amoroso tra Emily, Gabriel e Camille;

– DISCORD ARRIVA SU PLAYSTATION: ECCO COS’È

Con un colpo di coda Sony ha ‘soffiato’ Discord a Microsoft. Il colosso nipponico ha chiuso un accordo con la popolare piattaforma, che sarà disponibile su PlayStation Network nel 2022. Discord è un servizio di messaggistica istantanea e Voip pensato per i videogiocatori. Utilizzato da oltre 140 milioni di persone ogni mese in tutto il mondo, si tratta del servizio principale di chat e voce con cui i gamers interagiscono. Non è un caso, quindi, che sia Microsoft che Sony fossero interessate ad ampliare la loro rete di comunicazione offrendo alle rispettive community una partnership golosa come questa. Al momento non sono state diffuse ulteriori novità in merito alla collaborazione che sarà operativa dal prossimo anno;

– ‘DON’T PANIC’, TEDUA TORNA CON 7 NUOVI FREESTYLE DRILL

Dopo la parentesi cinematografica nel film ‘L’ombra di Caravaggio’ di Michele Placido, Tedua torna alla musica e anticipa il suo nuovo progetto con 7 nuovi freestyle. Esce oggi su tutte le piattaforme ‘Don’t panic’, una raccolta di pezzi, ognuno della durata di meno di due minuti, nati nel segno della drill. Questo genere, nato a Chicago agli inizi degli Anni 10 e caratterizzato da testi crudi e basi trap, giunge pochi anni dopo anche in Italia, nello specifico in Liguria, prendendo forma in un dialogo tra la tradizione della scuola cantautorale genovese e il disagio della vita di periferia portato da oltreoceano. Nella produzione musicale di Tedua, il risultato di questo incontro è dato da testi riconoscibili per l’originalità della scrittura e il flow sincopato con incastri di rime peculiari.