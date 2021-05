Alza gli occhi ed esprimi un desiderio. Questa è la notte delle Eta Aquaridi, le briciole della cometa di Halley.

Ogni anno, a maggio, una pioggia di stelle cadenti illumina il cielo, regalando uno spettacolo imperdibile!

Nel 2021 lo sciame raggiungerà il picco nella notte tra il 5 e il 6 maggio, arrivando fino a 50 meteore l’ora.

Come osservare le Eta Aquaridi

Anche se il miglior momento è prima dell’alba, le Eta Aquaridi saranno visibili già di notte. Per osservarle bisognerà posizionarsi in un luogo possibilmente privo di fonti luminose e guardare in direzione Est, verso la costellazione dell’Aquario. Il radiante, ovvero il punto da cui sembrano generarsi, è nei pressi della stella Eta Aquarii, da cui prendono il nome.