Amici 20, Deddy contro Alessandro: “Almeno sii coerente”

Si scaldano gli animi ad Amici 20. Ad appena due puntate dalla finale, la situazione si fa tesa per alcuni allievi della scuola.

La produzione ha chiesto ai ragazzi chi secondo loro meriti la finale. Opinioni che hanno creato non pochi problemi.



Chi merita la finale di Amici?

Per Giulia, Sangio, lei stessa, Serena e Tancredi.

Tancredi ha fatto i nomi di Sangio, Giulia, Aka e se stesso.

Aka sceglie se stesso, Sangio, Giulia e Serena.

Serena sceglie di Giulia, Aka, Sangio e se stessa.

Deddy nomina Giulia, Sangio, Aka e Alessandro, pensando di non meritarsi il posto tra gli eventuali quattro finalisti.

Alessandro sceglie Giulia, Sangio, Aka e se stesso.

Sangio non riesce a scegliere, per lui meritano tutti la finale.

Le reazioni

Il primo a venire a conoscenza delle scelte dei compagni è Deddy, già provato dalla discussione con Rudy Zerbi.

Maria De Filippi, in collegamento, ascolta lo sfogo del cantante, che in lacrime racconta il suo dispiacere per quanto accaduto con il suo professore. Una volta chiarita la situazione, viene a sapere che per la maggior parte dei suoi compagni non merita la finale (6 esclusioni). Deddy la prende sportivamente, capendo che è ancora acerbo rispetto agli altri.

E’ il turno di Tancredi, che scopre chi lo ha escluso dalla rosa della finale (5 esclusioni). Anche lui pensa sia difficile in questo momento fare una scelta così. Ma la discussione si sposta su Alessandro: Deddy ammette di esserci rimasto male, perché il ballerino la sera prima aveva detto a entrambi che meritavano la finale: “Almeno sii coerente”.



Anche Serena scopre la toto-finale. Parlando di Alessandro, ammette anche lei di essere dispiaciuta per le sue scelte.

(Prosegue nella puntata delle 19)