Apre a Milano il primo store italiano Supreme: ecco le regole per entrare

ROMA – Hype a mille per l’apertura del primo store Supreme in Italia. Dopo anni di attesa, finalmente i fan del marchio potranno comprare direttamente nel negozio inaugurato a Milano (in corso Garibaldi 20), i capi del momento. Per celebrare la città meneghina la box logo è dedicata all’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, un simbolo per la Capitale della moda.

Le regole per entrare nello store Supreme

Viste le regole anti-Covid e per evitare file e assembramenti davanti al nuovo negozio, Supreme ha confermato le regole di accesso già valide negli altri store: oltre all’obbligo di mascherina e gel disinfettante, per entrare occorrerà prenotarsi online. Basterà registrarsi sul sito milan.supremenewyork.com e successivamente confermare il ticket con l’orario in cui fare acquisti. Ovviamente, le prenotazioni per il drop di oggi sono andate esaurite in tempi da record. Ma non è tutto, perché per i fortunati che riusciranno ad entrare, saranno in vigore altre regole: ad esempio, si potrà acquistare un solo prodotto per taglia.