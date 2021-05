Amici 20, chi merita la finale? Le votazioni degli allievi

Mancano solo due puntate alla finale di Amici 20. Questa sera uno degli allievi (o forse più) dovrà lasciare il programma. Ma chi sarà l’eliminato?

La scelta è ancora nelle mani dei tre giudici, Emanuele Filiberto di Savoia, Stefano De Martino e Stash.

Non è chiaro se per l’ultimo serale la puntata sarà indiretta con il ritorno della votazione in televoto.

Nel frattempo, la produzione di Amici ha chiesto ai ragazzi di fare quattro nomi su chi tra loro meriti la finale.

In base alle loro votazioni, meritano la finale Giulia (7 preferenze), Sangio (7 preferenze), Aka7even (6 preferenze) e Serena (4 preferenze).

Al momento ancora non è stato confermato quanti saranno i ragazzi a guadagnarsi un posto nella finale di Amici 20.

Ecco le votazioni:

Giulia: Sangio, lei stessa, Serena e Tancredi.

Tancredi: Sangio, Giulia, Aka e se stesso.

Aka: se stesso, Sangio, Giulia e Serena.

Serena: Giulia, Aka, Sangio e se stessa.

Deddy: Giulia, Sangio, Aka e Alessandro

Alessandro: Giulia, Sangio, Aka e se stesso.

Sangio: non riesce a scegliere, per lui meritano tutti la finale.