Ho la sensazione di vivere in una famiglia con una mentalità molto chiusa. Spesso i miei genitori commentano in modo aggressivo le notizie in tv riguardanti i diritti civili delle minoranze come omosessuali, immigrati, ecc. Il problema è che non credo di avere un chiaro orientamento sessuale, anche se effettivamente mi sento più attratto dai ragazzi che dalle ragazze. Mi piacerebbe poterne parlare con la mia famiglia, ma come posso farlo se so già che non mi accetterebbero? Anonimo, 17 anni Caro Anonimo,

grazie per averci scritto.

Iniziamo col dirti che il processo d’identità sessuale è lungo e non sempre facilmente chiaro. La formazione dell’identità di genere è un complicato processo che inizia col concepimento e si sviluppa durante le esperienze dei primi anni di vita sotto l’influenza dei fattori socio-culturali in cui si nasce.

Da quanto ci dici risultano evidenti le tue incertezze, forse determinate anche dalla paura di quella che potrebbe essere la reazione dei tuoi genitori una volta messi difronte all’argomento.

E’ necessario trovare il momento ed il luogo più adatto per parlare.

Il suggerimento che possiamo darti, anche alla luce della mentalità della tua famiglia di cui ci scrivi, è quello di rivolgerti ad uno psicologo, che potrà aiutarti a fare chiarezza sul tuo orientamento sessuale, ma anche dare un supporto psicologico, uno spazio di condivisione con i tuoi genitori oppure gli strumenti necessari per affrontare l’argomento.

Solo attraverso il dialogo riuscirete a costruire un rapporto che sia basato sulla capacità di accettazione e che non lasci più spazio a quel silenzio che ha caratterizzato il vostro rapporto.

Se vuoi puoi ancora rivolgerti agli esperti del nostro Sportello on line. Un caro saluto!