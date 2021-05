Resident Evil Re: Verse posticipato. Ecco quando uscirà

Nuovi orrori, nuovi nemici e nuove ambientazioni. È disponibile da oggi il tanto atteso Resident Evil Village, ottavo capitolo della popolare saga survival horror di Capcom.

Cosa aspettarsi?

Sicuramente qualcosa di atipico rispetto ai precedenti capitoli. Riprenderemo a giocare nei panni di Ethan Winters, già protagonista di Resident Evil 7: Biohazard. Come da titolo, l’ambientazione centrale della storia è un misterioso Villaggio. Da qui sarà possibile esplorare le aree circostanti e raggiungere nuove aree, tra cui il tetro Castello di Alcina Dimitrescu.

Ethan affronterà molte minacce, come le misteriose figlie di Lady Dimitrescu che possono trasformarsi in sciami di insetti. Ogni nemico avrà il proprio modo distintivo di attaccare, quindi i giocatori dovranno adattare le loro strategie in base a chi avranno davanti.

Novità anche per la parte del gameplay.

Come in Resident Evil 7 Biohazard, anche qui la prospettiva di gioco è in prima persona. Tuttavia, Ethan sarà ora in grado di acquistare e vendere oggetti, comprare ricette per creare e personalizzare armi. Utilizzando i materiali trovati durante il gioco, sarà in grado di creare accessori necessari per sopravvivere al misterioso villaggio.

Resident Evil Re: Verse

Novità meno buone per Resident Evil Re: Verse. Il nuovo gioco online multiplayer, disponibile gratuitamente con l’acquisto di Resident Evil Village, è stato posticipato. Non sarà più disponibile da oggi, ma uscirà questa estate.

Resident Evil Village è disponibile da oggi su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia e PC.