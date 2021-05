Sono una ragazza di 23 anni, e non ho avuto il mio primo rapporto…

Buongiorno sono una ragazza di 23 anni, vi scrivo perché ancora non ho avuto il mio primo rapporto

sessuale e questa cosa mi preoccupa. Tutte le mie amiche hanno avuto già da tempo i loro primi rapporti, ma io a differenza loro non sento proprio il desiderio in questo senso. Dovrei forzarmi, ma non mi sembra giusto. Secondo voi può essere normale questa cosa o pensate ci sia qualcosa che non

va? Cosa posso fare per provare desiderio sessuale come accade alle mie amiche? A me già l’idea in se fa quasi schifo…..

Grazie per il vostro aiuto.

G. 23 anni