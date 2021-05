io e il mio ragazzo abbiamo frequenti rapporti, sempre protetti…

Cari Esperti,

vorrei un vostro parere…io e il mio ragazzo abbiamo frequenti rapporti, sempre protetti da preservativo, ma lui dice che vorrebbe provare senza perché è più bello. Già so che mi farò mille paranoie allora ho preso coraggio e ho parlato con mia sorella e lei mi ha detto di andare dalla ginecologa per prendere la pillola…ho 19 anni, secondo voi può farmi male a livello di salute?

Gea, 19 anni

Cara Gea,

l’intimità nel rapporto di coppia è importante ed è bello che voi abbiate tanta complicità e passione; chiaramente questo porta a voler provare cose nuove che possano in qualche modo avvicinare ancor di più, ma è proprio in questi momenti che è fondamentale valutare ogni opzione possibile per rendere la vita sessuale il più serena possibile. Sei stata brava a confrontarti con tua sorella che suggerisce di andare da una ginecologa; pensiamo anche noi che sia la scelta migliore perché il confronto con una professionista ti permetterà di comprendere il tipo di contraccettivo più adatto a te e alle tue esigenze. Le pillole di nuova generazione sono diverse e più leggere e comunque prima di assumerla il medico fa eseguire una serie di analisi ed esami clinici che saranno utili proprio per valutare quella migliore per te.

Speriamo d’esserti stati d’aiuto e ti inviamo a scrivere per qualsiasi altro dubbio o perplessità.

Un caro saluto!

Autore: L’equipe degli esperti