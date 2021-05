Lily James irriconoscibile nei panni di Pamela Anderson

ROMA – Questa mattina il mondo si è svegliato ed è rimasto senza parole. Tutta ‘colpa’ di Lily James. L’attrice ha postato sui social una foto che ha fatto impazzire i fan.

Bustino di pelle con i lacci, capelli biondi, sguardo seducente e un trucco marcato. La star della versione live action di Cenerentola interpreterà Pamela Anderson. La somiglianza con la star di Baywatch è impressionante: due gocce d’acqua. Possiamo dire che la James è pronta per interpretare colei che ha fatto sognare molte generazioni con il suo costume rosso nella serie Pam & Tommy. Scritta da Robert Siegel insieme a D.V. DeVincentis e diretta da Craig Gillespie, gli otto episodi debutteranno prossimamente in streaming su Hulu.

“Essere bionda è fantastico. Se nessuno si aspetta nulla è facile stupire tutti. E di certo una trasformazione del genere ha lasciato tutti a bocca aperta“, ha scritto sui social Lily James.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lily James (@lilyjamesofficial)

Insieme alla James anche Sebastian Stan, il nostro amatissimo The Winter Soldier. L’attore interpreterà Tommy Lee. Gli interpreti ci faranno rivivere il primo sex tape virale della storia.

Pam & Tommy ripercorre la storia d’amore tra Pamela Anderson e il batterista dei Mötley Crüe Tommy Lee. Iniziata nel 1995, la loro è stata una turbolenta relazione che animato non pochi tabloid degli Anni 90. Ma c’è un episodio che è rimasto nella storia: il filmino intimo della loro luna di miele è stato rubato e diffuso in rete, diventano il primo video virale della storia. A diffondere le immagini è stato Rand Gauthier, interpretato da Seth Rogen. La serie si concentra proprio su questo personaggio. Una scelta non causale. Azioni di questo tipo, purtroppo, sono quotidiane e sono molto spesso al centro del dibattito nazionale.