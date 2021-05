Festa della Mamma, le serie che celebrano la sua normalità e i suoi superpoteri

Isabella Ferrari nel ruolo di Simonetta in Baby e di Irene in Sotto il sole di Riccione, Nel ruolo di Simonetta è una mamma insicura, problematica e tutt’altro che punto di riferimento per la giovane Ludovica fino all’ultimo persa nel difficile mondo della prostituzione minorile. Apprensiva, amorevole ed affettuosa nel ruolo di Irene, è la mamma di un ragazzo non vedente con cui ha un rapporto incredibile e di vicendevole protezione .