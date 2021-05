Altro bebè in casa Little Mix, gravidanza in contemporanea per due ragazze del gruppo

ROMA – Non molti giorni fa riportavamo la news della gravidanza di Leigh-Anne Pinnock delle Little Mix (QUI l’articolo). Oggi è una nuova componente del gruppo ad uscire allo scoperto e ad annunciare l’arrivo di un altro bebè. Si tratta di Perrie Edwards!

Anche lei ha scelto Instagram per svelare gli scatti che mostrano il pancione in bella vista. Nelle foto Perrie posa con il compagno, il centrocampista del Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain. I due hanno pubblicato le immagini che seguono commentando entusiasti: non vedono l’ora che arrivi il bambino!



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Perrie Edwards 🖤 (@perrieedwards)

Leigh-Anne e Perrie

Gravidanza in contemporanea, quindi, per due delle Little Mix che già hanno posato in coppia mostrando i pancioni. E i fan non vedono l’ora di vedere una lunga serie di foto di questo tipo.