Versatile, elegante, leggera, empatica. Sono davvero tanti gli aggettivi che descrivono Giulia Stabile, ballerina rivelazione di Amici 20.

Tra gli allievi più amati di questa edizione, Giulia si è da subito distinta per il suo innegabile talento, riconosciuto da tutti i professori della scuola (compresa la prof Celentano!).

Non sorprende che abbia conquistato una nutrita schiera di fan, grazie alla quale in ogni serale ha ottenuto il premio di gradimento TIM.

Il prossimo passo è la finale di Amici 20.

Riuscirà a conquistare anche questo traguardo?

Nel frattempo, ripercorriamo il percorso di Giulia Stabile nella scuola di Amici con una compilation delle sue esibizioni più belle (anche se meritavano tutte!).