Le 7 canzoni di Bob Marley che non puoi non aver ascoltato

ROMA – Ha cantato l’amore e l’uguaglianza diventando icona della musica internazionale. Quarant’anni fa, l’11 maggio 1981, moriva Bob Marley. Se ne andava dopo una lunga lotta contro un cancro implacabile: un melanoma maligno partito da un’alluce e diffuso in tutto il corpo.

Robert Nesta Marley, ‘Bob’ per chi lo ha conosciuto attraverso la sua musica, era nato a Nine Mile, un villaggio giamaicano, il 6 febbraio 1945.

Cantautore, chitarrista e attivista, ha contribuito in maniera determinante a diffondere la cultura giamaicana, lo stile e la musica reggae al di fuori della stessa Giamaica. Oggi lo ricordiamo con una playlist di canzoni che non puoi non aver ascoltato. Su dire.it l’approfondimento sulla sua vita.

REDEMPTION SONG

NO WOMAN NO CRY

COULD YOU BE LOVED

JAMMING

IS THIS LOVE

BUFFALO SOLDIER