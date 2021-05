Airplane Bag, la borsa a forma di aereo di Louis Vuitton

Eccentrica, dettagliata e incredibilmente costosa. La borsa a forma di aereo di Louis Vuitton non poteva certo passare in osservata.

Ideata da Virgil Abloh, direttore creativo della maison francese, la Airplane Bag è stata presentata per la prima volta alla Fashion Week di Parigi, per la sfilata autunno-inverno. Il prezzo? Si aggira sui 33mila euro (39mila dollari).

Non sorprende che la borsa con le ali sia diventata virale sul web.

In molti hanno ironizzato sul prezzo esorbitante: basta pensare che con quei soldi puoi comprarti un vero aereo Cessna 150 usato!