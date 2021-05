Tg Diregiovani – Edizione dell’11maggio 2021

– STRAGE DI STUDENTESSE A KABUL, L’APPELLO DISPERATO DI MALALA: “BASTA VIOLENZA”

“L’escalation di terrorismo è allarmante per la pace e la democrazia in Afghanistan; i leader mondiali devono unirsi per tutelare le alunne e gli alunni”: Così Malala Yousafzai, attivista e blogger pachistana, già Premio Nobel, dopo l’attentato che ha provocato oltre 60 vittime all’uscita di una scuola a Kabul. Con un messaggio sui suoi profili social, Malala ha denunciato “un crimine terribile, commesso contro scolari, per lo più ragazze”. La Premio Nobel, la più giovane al mondo a ottenere il riconoscimento, aveva lasciato il suo Paese anni fa dopo essere stata aggredita e colpita alla testa da uomini armati mentre tornava a casa da scuola;

– ALESSANDRO CATTELAN ARRIVA SU NETFLIX

Alessandro Cattelan si unisce alla squadra di Netflix e presto avrà un programma tutto suo, online entro la fine del 2021. Il conduttore ha realizzato ‘Alessandro Cattelan: Una Semplice Domanda’, un docu-show Netflix in 8 episodi, di cui è autore e protagonista. “Come si fa ad essere felici?”, questa la domanda che accompagnerà i partecipanti alla scoperta della formula perfetta della felicità. Per trovare la risposta Cattelan viaggerà, in Italia e all’estero, intervistando e condividendo esperienze uniche con personaggi in grado di aiutarlo in questa missione. Le riprese sono attualmente in corso;

-‘KLAN’ È IL NUOVO SINGOLO DI MAHMOOD

Mahmood è pronto a sbloccare un nuovo livello in attesa del suo prossimo album, ‘Ghettolimpo’, fuori l’11 giugno. Il cantautore ha annunciato l’arrivo della terza anticipazione. Uscirà il 14 maggio ‘Klan’. Il brano segue la ballad ‘Inuyasha’ e il singolo colonna sonora della serie di Netflix ‘Zero’, dal titolo omonimo. Sui social il cantautore ha pubblicato la copertina del brano, già disponibile in pre-save;



– ‘VENOM: LA FURIA DI CARNAGE’, TOM HARDY NEL PRIMO TRAILER ITALIANO

È online il primo trailer italiano di ‘Venom: La furia di Carnage’. Tom Hardy torna nel ruolo del ‘protettore letale’ Venom, celebre antieroe Marvel, diretto da Andy Serkis. Accanto all’attore candidato all’Oscar anche Michelle Williams, che interpreta nuovamente il personaggio di Anne Weying, Naomie Harris e Woody Harrelson nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage. La pellicola arriverà sul grande schermo in autunno, prodotta da Sony Pictures e distribuita da Warner Bros. Entertainment;

– ‘AMAZON GAMING WEEK’, TORNA LA SETTIMANA DI OFFERTE PER I GAMERS

Console, videogame, cuffie, accessori e tanto altro. Torna l’appuntamento con ‘Amazon Gaming Week’, la settimana dedicata al mondo dei gamers. Ogni giorno, fino al 16 maggio, centinaia di prodotti per gli amanti dei videogiochi saranno in offerta a prezzi scontati. Oltre alle offerte su videogiochi, accessori e console, Amazon dà la possibilità di iscriversi Prime Gaming. Il servizio, destinato ai clienti Prime, consente di usufruire di una vasta selezione di giochi gratis, loot in-game, contenuti esclusivi, iscrizione gratuita ai canali di Twitch e tanto altro.