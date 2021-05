VIDEO| Solos, Anthony Mackie nella nuova serie Amazon Prime Video

ROMA – Da Disney+ ad Amazon Prime Video. Anthony Mackie, il nostro amatissimo ‘nuovo’ Capitan America, arriva sulla piattaforma di Amazon con Solos: la serie antologica creata da David Weil, disponibile in Italia dal 25 giugno. I sette episodi esplorano le strane, bellissime, struggenti, divertenti, straordinarie verità di cosa significhi essere umani. La serie Amazon Original è ambientata nel nostro presente e nel futuro e sottolinea come, anche nei momenti in cui ci sentiamo più soli, siamo in realtà tutti connessi attraverso l’esperienza umana.

Del cast, oltre Mackie, fanno parte i premi Oscar Morgan Freeman, Anne Hathaway e Helen Mirren, la vincitrice dell’Emmy Uzo Aduba, Nicole Beharie, Dan Stevens e Constance Wu.

Questi interpreti, attraverso i loro personaggi, portano avanti l’idea che anche durante i nostri apparenti momenti di solitudine, anche nelle circostanze più disperate, siamo tutti connessi attraverso l’esperienza umana.