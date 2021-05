Non so se è l’effetto della pillola o no ma non ho tanta fame…

Salve buon pomeriggio o addirittura buon pranzo scusate il disturbo ma vorrei capire una cosa, che non riesco appunto a capire allora io mi sto facendo diciamo una cura di pillole anticoncezionali per non rimanere incinta pero non so se è l’effetto della pillola o no, e come se io non ho tanta fame, cioè non mangio assai cose dolci, oppure se me li mangio vado subito in bagno, oppure mangio e non mi sento sazia anzi non capisco perché voi cosa mi dite a cosa è dovuto?

Roberta