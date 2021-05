FOTO| Verso l’Eurovision 2021: i Måneskin sono volati a Rotterdam

ROMA – Il countdown può ufficialmente partire. I Måneskin sono volati nella giornata di oggi a Rotterdam, in Olanda, per partecipare all’Eurovision Song Contest 2021. Il gruppo rappresenterà l’Italia nella serata finale in onda il 22 maggio su Rai 1, a partire dalle 20.35, con il commento di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi.

Sul palco della Ahoy Arena la versione clean (ovvero senza parolacce) di “Zitti e buoni”, il brano che ha trionfato al 71esimo Festival di Sanremo.

La foto della partenza

I ragazzi hanno documentato sui social la loro partenza con foto e video. Lo scatto che segue è uno di questi.

“Zitti e buoni” in versione acustica per l’Esc

I Måneskin, prima di partire, hanno registrato una performance in acustico di “Zitti e buoni”, che da qualche giorno è sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision Song Contest.