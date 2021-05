VIDEO| 18 regali vince il David Giovani, ecco dove vederlo

ROMA – 18 Regali si è aggiudicato il David Giovani alla 66esima edizione dei David di Donatello, il premio assegnato da una giuria nazionale di studenti degli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di II grado. A concorrere per questo riconoscimento anche Favolacce di Fabio e Damiano D’Innocenzo, Tolo Tolo di Luca Medici (in arte Checco Zalone), L’incredibile storia dell’Isola delle Rose di Sydeny Sibilia e Gli anni più belli di Gabriele Muccino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Premi David di Donatello (@premidavid)

18 REGALI, LA TRAMA

Ispirato alla straordinaria storia di Elisa Girotto, la donna che ha commosso il mondo lasciando 18 regali per i futuri compleanni della figlia quando ha scoperto di avere poco tempo per vederla crescere. Come ogni anno Alessio (Edoardo Leo) consegna alla figlia Anna (Benedetta Porcaroli) un regalo lasciatole da Elisa (Vittoria Puccini). È il giorno del diciottesimo compleanno di Anna e da scartare le rimane l’ultimo regalo, ma un desiderio di ribellione e un senso di vuoto incolmabile la spingono a scappare dalla festa organizzata dal padre. Si ritrova a vagare di notte in mezzo alla strada e una macchina, non vedendola, la investe. Al suo risveglio Anna si ritrova faccia a faccia con la madre che non ha mai conosciuto. Il destino le regala così l’occasione di conoscere Elisa, e farsi conoscere a sua volta, in uno straordinario viaggio ricco di emozioni e speranza.

18 REGALI, IL TRAILER

18 REGALI, DOVE VEDERLO

18 regali di Francesco Amato – con protagonisti Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli ed Edoardo Leo – è disponibile per gli abbonati Sky e Netflix, a noleggio su Rakuten Tv, Infinity, Chili e Amazon Prime Video, e per l’acquisto su Google Play, iTunes, Chili, TIMVision, Amazon Prime Video e Rakuten Tv.