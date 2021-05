Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani paparazzati insieme

Solo amicizia o qualcosa di più? Impazza il gossip su Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani.

I “due Tommy” sono stati paparazzati insieme per le vie di Milano.

In alcuni scatti catturati da Chi, il vincitore del GFVip e il ballerino di Amici 20 sembrano molto in intimità, passeggiando fianco a fianco e scambiandosi tenerezze.

Zorzi non ha mai nascosto il suo interesse per Stanzani, chiedendo anche a Maria De Filippi di poterlo conoscere.

Tommaso Zorzi fidanzato o single?

Sempre secondo Chi, Zorzi in realtà avrebbe il cuore impegnato. Stando alle indiscrezioni starebbe frequentando Lorenzo Campi, definito dal settimanale “un rampollo della Torino bene”.

Come si evolverà la storia?