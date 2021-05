Dayane Mello ritrova il sorriso con Andrea: “Forse è quello giusto”

“Non so dire se oggi ho trovato la persona giusta, ma se fosse così sarei felice”. A parlare è Dayane Mello, che in un’intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia per il settimanale “Chi” parla del suo difficile momento personale.

La nuova fiamma di Dayane Mello

La modella è stata paparazzata su uno yatch in Costiera Amalfitana in intimità con Andrea, giovane imprenditore di Caserta.

Tuttavia, preferisce non sbilanciarsi sul suo futuro sentimentale, scegliendo invece di prendere le cose con calma per non sbattere più la testa come in passato (in riferimento alla relazione con Mario Balotelli).

“Non so se il cuore ha ripreso a battere o se questi sono momenti che vanno vissuti. Io per stare bene ho bisogno di avere i mattoni sotto i piedi, le basi. Ho bisogno di qualcuno che costruisca una casa protettiva per me. Ho bisogno di un uomo”.

Andrea sarà l’uomo giusto?

“Ancora devo scoprirlo, devo vedere i mattoni, la casa e la cura”.

Il dolore di Dayane per la morte del fratello Lucas

Per Dayane, questa vacanza è stata una mini fuga dalla realtà dolorosa che sta vivendo negli ultimi mesi. Era ancora nella casa del Grande Fratello VIp quando ha ricevuto la notizia della morte del fratello Lucas.

“Voi vedete che sorrido, che sto bene. In realtà dentro ho un dolore che non si può spiegare. Adesso sono in cura da uno psicoterapeuta del dolore. Dopo la morte di mio fratello è crollato tutto”.

Dayane racconta la sofferenza che sta passando la sua famiglia e la difficoltà di stare lontana da loro.

“Mio padre sta male fisicamente, mio fratello Juliano non riesce più ad andare a lavoro. Io sono in Italia, lontana, posso solo aiutare e soffrire”.

Così il suggerimento della sua terapeuta: parti e rilassati.

“Di quello che pensa la gente, onestamente poco me ne importa. Meglio una brutta verità che una bugia paracula”.

L’intervista completa è su numero di Chi di questa settimana.