Mihajlovic in lacrime: “Dobbiamo annunciarvi una cosa…”

Di fronte a certe notizie anche il cuore più duro si scioglie come neve al sole. In realtà già durante la malattia con cui ha combattuto e che è riuscito a sconfiggere l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic si era lasciato andare alle emozioni in pubblico. Il volto e le sensazioni provate però alla notizia che presto diventerà nonno per la prima volta sono nuove e inaspettate. Una dolce sorpresa che ha visto protagonista Virginia, la figlia di 23 anni che a novembre darà alla luce una bambina. La ragazza è legata al calciatore del Pordenone Alessandro Vogliacco. Il video pubblicato sui social dalla figlia ha messo a nudo il grande legame sentimentale con la famiglia dell’ex calciatore di Samp, Lazio e Inter.

Questo il post della ragazza su Instagram:

“Mentre scrivo queste parole, e riguardo questo video per l’ennesima volta, sono ricoperta da brividi, i brividi più magici mai provati sulla mia pelle. Perché ancora fatico a crederci. Perché ancora non ho ben realizzato che il sogno più grande che avevamo, dal primo giorno insieme, adesso è realtà. Ma infondo l’ho sempre saputo, che saresti stato tu, amore mio, il padre dei miei bambini. Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non riesco nemmeno a descrivervi quanta gioia proviamo nel dirvi oggi che diventeremo mamma e papà. Sei così minuscola dentro me, ma sei così grande nei nostri cuori. La nostra vita da quando ci sei, non poteva essere più meravigliosa di così. Ti aspettiamo come si aspettano le sorprese più immense della Vita”.

Guarda il video: