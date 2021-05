Nonostante lui abbia lavato prima le mani, ho l’ansia costante…

Buonasera,

sono sempre qua a cercare rassicurazioni visto che internet mi riempie di paure. In pratica il mio ragazzo mi ha fatto le dita in vari giorni anche durante quelli fertili di questo mese. Io nonostante lui abbia lavato prima le mani, ho l’ansia costante che poi si sia toccato e si sia sporcato di liquido preseminale. Sono sicura che non sia mai venuto quindi si appunto poteva esserci solo liquido preseminale. É possibile rimanere incinta in queste modalità? Inoltre io sono una persona tanto ansiosa, ogni mese mi sale l’ansia di essere incinta nonostante faccia solo petting. Si rimane incinta solo con penetrazione ed eiaculazione interna nei giorni fertili?

Anonima, 17 anni

Cara Anonima,

può succedere di provare un po’ di ansia riguardo le prime esperienze sessuali ma vogliamo rassicurarti con alcune informazioni di seguito.

Affinché avvenga un concepimento è necessario che ci sia un rapporto completo non protetto con eiaculazione all’interno dei genitali femminili, nei giorni fertili della donna, che solitamente in un ciclo regolare cadono tra l’11° e il 18°giorno.

Da studi scientifici sembrerebbe che il liquido preseminale non contenga spermatozoi mobili capaci di fecondare, mantenendo quindi una funzione meccanica di lubrificare l’uretra affinché si crei un ambiente idoneo al passaggio dello sperma. È piuttosto improbabile che con la masturbazione e con il petting si rimanga incinta poiché avviene una stimolazione soltanto esterna. Un rischio potrebbe esserci se vi fosse una penetrazione profonda con dito sporco di sperma appena eiaculato durante il periodo fertile della donna, ma non è il tuo caso.

Prova a tranquillizzarti e per il futuro è preferibile dare importanza all’igiene, per esempio lavando sempre le mani prima di avere contatti, in modo da essere più serena.

Se vuoi puoi scriverci nuovamente per qualsiasi altro dubbio o perplessità.

Un caro saluto