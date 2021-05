Tra foto private e commenti personali: il primo libro di Billie Eilish è fuori

ROMA – In attesa di ascoltare la sua nuova musica a luglio (QUI tutte le informazioni), Billie Eilish si racconta ai fan attraverso le pagine di un libro: il primo della sua carriera.

È disponibile in libreria per Rizzoli al prezzo di 24.90€ “By Billie Eilish”, un volume senza filtri contenente 500 foto private e quasi tutte inedite. Un viaggio nella vita dell’artista, dalla sua infanzia a oggi. “Ho passato moltissimo tempo a sfogliare gli album di famiglia per selezionare personalmente tutte le foto contenute in questo libro– ha detto Billie del progetto- Spero che lo amiate come lo amo io”.

Pagina dopo pagina scopriamo passioni e segreti, la routine quotidiana e il sodalizio con il fratello Finneas, il culto per la musica e la danza, l’amore incondizionato per la famiglia e la gratitudine per la sua crew.

La cantautrice personalizza e commenta ogni scatto in quella che diventa una storia raccontata anche nell’audiolibro che accompagna l’uscita.