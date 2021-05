Compleanno in hotel alle 3 di notte: multato Lukaku

Festa di compleanno con multa alle tre di notte per Romelu Lukaku, il centravanti dell’Inter pizzicato con altri compagni in un hotel del centro di Milano dai carabinieri. I militari sono intervenuti “a seguito di una segnalazione pervenuta al 112”, e dunque agli uomini della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile non e’ rimasto che identificare, oltre a Lukaku, altre 23 persone, tra cui alcuni altri giocatori dell’Inter e il direttore del ristorante dell’Hotel che ha organizzato l’evento. Il direttore e gli ospiti saranno, a vario titolo, sanzionati per la violazione della normativa sul contenimento del Covid.