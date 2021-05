Giulia Valentina ha comprato casa e la mostra su Instagram

ROMA – Dopo l’annuncio di Chiara Ferragni e Fedez dell’acquisto congiunto della loro casa (ne abbiamo parlato QUI), oggi è arrivato quello di Giulia Valentina. Influencer amatissima con oltre 900mila follower ed ex fidanzata di Fedez, Giulia ha mostrato sui social di aver acquistato la sua prima casa a Milano, dopo anni in affitto.

“Felicissima di aver finalmente condiviso questa casa con voi e grazie per tutti i dm in cui festeggiate con me! Qualcuno mi ha scritto ‘questa casa ti somiglia!’ ❤️ ed è stato uno dei messaggi che mi ha fatto più piacere leggere“, ha scritto l’influencer sotto il post.