Tg Diregiovani – Edizione del 13 maggio 2021

– TIK TOK, NUOVA STRETTA DEL GARANTE PER TUTELARE I MINORI DI 13 ANNI

Dopo il divieto di usare Tik Tok ai minori di tredici anni, il Garante ha deciso di applicare una ulteriore stretta nei confronti del social network. Nonostante i risultati ottenuti abbiano portato a numeri significativi, l’Autorità li ritiene non ancora sufficienti e ha chiesto a Tik Tok di mettere in campo una serie di ulteriori interventi per tenere gli infratredicenni fuori dalla piattaforma. Tra le richieste accolte dal social, ci sono quella di garantire la cancellazione, entro 48 ore, degli account segnalati e che risultino intestati ai minori di 13 anni e quella di rafforzare i meccanismi di accesso alla piattaforma blocco dei dispositivi utilizzati dagli infratredicenni.In merito agli impegni assunti, il Garante continuerà a vigilare sull’adempimento da parte di Tik Tok;

– SERVIZIO CIVILE DIGITALE: ONLINE L’AVVISO RIVOLTO A 1000 GIOVANI

È online l’avviso che consentirà agli enti iscritti all’albo del servizio civile universale di presentare programmi di intervento che permetteranno a migliaia di cittadini di ricevere supporto e formazione nell’utilizzo delle tecnologie, con il coinvolgimento dei giovani. Saranno 1000 gli operatori volontari che verranno formati e opereranno con il ruolo di ‘facilitatori digitali’ nell’ambito dei progetti, agendo sul territorio e negli spazi organizzati per assistere i cittadini che hanno bisogno di supporto. Al termine del servizio, i partecipanti potranno veder riconosciute le competenze digitali acquisite, tramite una specifica certificazione;



– PIETRO TURANO È IL NUOVO PORTAVOCE DEL GAY CENTER

“Da oggi sarò portavoce di Gay Center, insieme ad Alessandra Rossi come coordinatrice di Gay Help Line”. Così Pietro Turano ha annunciato sui social la sua ‘nuova’ avventura nel Gay Center. Attore e attivista, Pietro è pronto per questo importante incarico, attraverso cui continuerà la lotta per i diritti della comunità Lgbt e il contrasto all’odio. La star di Skam Italia prende il testimone da Angela Infante e Fabrizio Marrazzo: “Mi hanno accolto come genitori dentro questa famiglia quando cercavo una comunità in cui riconoscermi e mi hanno dato una casa in cui crescere”, ha scritto Pietro in un lungo post su Facebook;



– GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI SI SONO SPOSATI

“Abbiamo detto ‘sì’!”. Con un post su Instagram, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno annunciato di essersi sposati. Un matrimonio tenuto segreto, con pochissimi invitati. Per il momento la cerimonia è avvenuta solo con rito civile viste le regole molto severe per i festeggiamenti matrimoniali “ma- hanno scritto- arriverà anche il giorno che ‘sì’ lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo e allora tutto sarà perfetto ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti”;

– FORTNITE, PARTECIPA ALLA COPPA TEEN TITANS E SBLOCCA IN ANTICIPO BEAST BOY

Direttamente da DC Comics, un nuovo Teen Titan è pronto a irrompere nel mondo di Fortnite. Dopo Corvina, arriva sull’Isola Beast Boy. A partire da domani alle 02:00 di notte, Beast Boy sarà disponibile nel Negozio oggetti di Fortnite, insieme al dorso decorativo Titano del divano e al piccone Mazza BB Beast. L’emote incorporata è Scatena la scimmia, che permetterà al personaggio di trasformarsi nella sua versione gorilla. E’ possibile ottenere il costume, il dorso decorativo Titano del divano e il piccone Mazza BB Beast insieme nel bundle Beast Boy oppure acquistarli singolarmente.